Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 20 июля

19.07.2025 | 16:02

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 20 июля, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Температура понизится до +13…+18 градусов. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром ожидается облачная погода, термометр покажет +21 градус.

Днем синоптики обещают грозу, в некоторых районах ожидается кратковременный дождь. Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

Воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в воскресенье регион почувствует влияние атмосферных фронтов западного циклона. Ожидаются дожди, грозы, местами не исключен град.