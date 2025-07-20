В Госдуме назвали условия для выплат гражданским женам погибших бойцов

20.07.2025 | 10:39

В Госдуме подготовлен ко второму чтению законопроект о выплатах гражданским женам погибших участников СВО. Комитет по обороне предложил одобрить их, если будут выполнены определенные условия.

Документ был опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности 18 июля.

Согласно поправкам, внесенным в законопроект о единовременных выплатах родственникам военнослужащих, их смогут получить только те гражданские супруги, с которыми у погибших есть общий несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, необходимо в суде доказать, что они не менее трех лет совместно проживали и вели хозяйство.

При этом в поправках уточняется: данный факт нельзя будет установить между лицами, если на момент гибели военнослужащего кто-то из них уже состоял или состоит в зарегистрированном браке, и близкими родственниками.