На проект благоустройства сквера «Семейный» выделили более 5 млн

24.03.2025 | 15:32

В Пензе на разработку проектно-сметной документации по благоустройству сквера «Семейный» на ГПЗ выделили 5 250 000 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчик должен провести топографо-геодезические изыскания, лесопатологическое обследование местности, составить схему пешеходных и транспортных связей, продумать решения по инженерным системам, а также конструктивные и архитектурные решения, подготовить сметы.

Все это необходимо сделать в срок до 18 мая, так чтобы до конца весны ПСД успела пройти экспертизу.

Заказчиком работ выступает парк Белинского, источник финансирования - средства субсидии из городского бюджета. По данным на 24 марта, закупка признана несостоявшейся, так как была подана только 1 заявка на участие.

На минувшей неделе губернатор Олег Мельниченко рассказал, что на работы в сквере «Семейный» в 2025 году выделено 60 млн рублей.

Там планируется обустроить дорожки, разместить различные малые архитектурные формы и небольшие игровые аттракционы.