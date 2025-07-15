На участке трассы Р-208 в Пензенском районе временно закроют полосу

15.07.2025 | 09:39

В четверг, 17 июля, в Пензенском районе, на трассе Р-208 Тамбов - Пенза, пройдут межведомственные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По этой причине на 269-м километре (рядом с остановкой «Сурские зори») с 10:30 до 13:30 ограничат движение по одной полосе - в сторону Тамбова.

По оставшейся полосе в зоне проведения учений можно будет ехать со скоростью не более 40 км/ч.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

«Главная задача тренировки - спасение пострадавших в условном ДТП людей, ликвидация последствий и оперативное восстановление движения по федеральной автодороге. Планируется задействовать порядка 15 единиц спецтехники и более 30 сотрудников дорожно-эксплуатационных организаций, Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, а также дежурно-диспетчерских служб», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».