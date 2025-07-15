На участке трассы Р-208 в Пензенском районе временно закроют полосу

В четверг, 17 июля, в Пензенском районе, на трассе Р-208 Тамбов - Пенза, пройдут межведомственные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации.
По этой причине на 269-м километре (рядом с остановкой «Сурские зори») с 10:30 до 13:30 ограничат движение по одной полосе - в сторону Тамбова.
По оставшейся полосе в зоне проведения учений можно будет ехать со скоростью не более 40 км/ч.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
«Главная задача тренировки - спасение пострадавших в условном ДТП людей, ликвидация последствий и оперативное восстановление движения по федеральной автодороге. Планируется задействовать порядка 15 единиц спецтехники и более 30 сотрудников дорожно-эксплуатационных организаций, Госавтоинспекции, МЧС, центра медицины катастроф, а также дежурно-диспетчерских служб», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
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