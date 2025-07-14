В Заречном снова 3 дня будут отключать горячую воду

14.07.2025 | 11:07

В Заречном стартует третий этап плановых гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщили ресурсники.

С 15 по 17 июля с 8:00 до 17:00 в закрытом городе не будет горячего водоснабжения.

Кроме того, с 15-го числа отключат циркуляцию теплоносителя.

Первый этап испытаний проводился с 22 по 24 апреля, второй - с 3 по 5 июня. В эти дни также не было горячей воды в рабочее время.

«Гидравлические испытания - это комплекс обязательных мероприятий для подготовки города к отопительному сезону. Сотрудники выявляют все слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах за время зимы. За короткий летний период нужно успеть все их устранить. Если вы обнаружили утечку теплоносителя, сообщите об этом по телефону 65-53-38», - обратились к зареченцам в ресурсоснабжающей организации.