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Общество

Почти половину Пензы на сутки оставят без воды

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В конце июля почти в половине Пензы на сутки отключат водоснабжение. В связи с подготовкой к отопительному сезону будет остановлена насосная станция водопровода «Подгорная Новая», также запланирована замена запорной арматуры на распределительной сети.

Ресурса не будет с 8:00 вторника, 29 июля, до 8:00 30-го числа.

Воду отключат по следующим адресам:

- ул. Тамбовская,

- ул. Калинина,

- ул. Куйбышева,

- ул. Богданова,

- ул. Свердлова,

- ул. Лермонтова (часть),

- ул. Советская,

- ул. Белинского,

- ул. Московская,

- ул. Володарского,

- ул. М. Горького,

- ул. Кирова (от Кураева вниз),

- ул. Ключевского,

- ул. Революционная,

- ул. Пушкина,

- ул. Кулакова,

- ул. Ставского,

- ул. Бакунина,

- ул. Урицкого,

- ул. Некрасова,

- ул. Плеханова,

- ул. Гладкова,

- ул. Суворова,

- пр. Победы (от памятника до ул. Серпуховской),

- ул. Фурманова,

- ул. Вяземского,

- ул. Островского,

- ул. Пугачева,

- ул. Толстого,

- ул. М. Бугровка,

- ул. 8 Марта,

- ул. Декабристов,

- ул. Некрасова,

- ул. Бекешская,

- ул. Коммунистическая,

- ул. Ворошилова,

- ул. Пионерская,

- Заводской район,

- Бугровка,

- микрорайон Райки,

- Южная Поляна,

- 610-й квартал,

- о. Пески,

- Шуист (частично),

- Пенза-IV,

- Пенза-III (до Бакунинского моста),

- район автовокзала,

- Север,

- п. ЗИФ.

Данные мероприятия направлены на повышение надежности водоснабжения, сообщили в Горводоканале.

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