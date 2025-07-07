Объяснена задержка с возвращением горячей воды в дома кузнечан

07.07.2025 | 15:57

К вечеру понедельника, 7 июля, в домах кузнечан должна появиться горячая вода. Об этом заявил глава города Сергей Златогорский.

«Сегодня работники «Теплосети» начали растапливать котел, заполнение системы проводилось в выходные. Процесс этот постепенный, главное - запуск произведен», - подчеркнул он.

Чиновник объяснил, что дату возвращения отключения ресурса пришлось перенести из-за поставщиков.

«Для ремонта ТЭЦ заказали оборудование, нас притормозили поставщики - буквально на несколько дней. Соответственно, мы вынуждены были продлить срок отключения», - конкретизировал Сергей Златогорский.

Он заверил, что сейчас все вопросы решены.