В Пензе 19 осужденных сдали экзамен на швею

01.07.2025 | 11:42

В Пензе 19 осужденных освоили тонкости швейного дела. Они сдали квалификационный экзамен в исправительной колонии № 4 и получили документы об образовании.

Обучение длилось три месяца. За это время люди смогли узнать о технологии производства, устройстве швейных машин, методах раскроя, пошива и способах устранения дефектов.

«Особое внимание уделялось соблюдению правил техники безопасности и пользования средствами индивидуальной защиты», - рассказали в УФСИН России по Пензенской области.

Для успешного прохождения экзамена осужденным нужно было сдать теорию и практику. Задания выполнялись на современном швейном оборудовании.

Теперь специалисты будут работать на производстве при колонии и получать за это деньги. После освобождения они смогут трудоустроиться по профессии.