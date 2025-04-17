Женская коробка пензенского УФСИН готовится к параду Победы

17.04.2025 | 21:29

Сотрудники областного управления ФСИН России начали готовиться к торжественному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 Мая по площади у Монумента воинской и трудовой славы торжественным маршем проследуют мужская и женская коробки ведомства, состоящие из лучших офицеров.

На протяжении нескольких недель они будут заниматься строевой подготовкой, отрабатывать четкость движений и слаженность действий, чтобы проход перед ветеранами был безупречным.

«Парад Победы в Пензе традиционно соберет тысячи зрителей, где сотрудники УФСИН продемонстрируют свою выучку и отдадут дань уважения Героям Великой Отечественной войны», - заявили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году женская коробка, состоящая из более чем 50 сотрудниц управления, впервые приняла участие в параде. Занятия у них проводились трижды в неделю.