Алжирец нарушил закон в Пензенском районе и скрылся

10.06.2025 | 19:37

Сотрудники пензенского УФСИН России нашли и задержали 28-летнего гражданина Алжира, скрывавшегося от уголовного наказания.

В прошлом году мужчина сел за руль, будучи лишенным прав. За это Пензенский районный суд привлек его к уголовной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ, однако преступник скрылся.

Алжирца объявили в розыск, но ни в Пензе, ни в других регионах России обнаружить его не удалось. Как оказалось, мужчина пересек границу и выехал в Белоруссию.

«Сотрудниками отделения розыска во взаимодействии с центральным национальным бюро Интерпола МВД России в ходе проведения комплекса мероприятий установлено местонахождение данного осужденного», - сообщили в областном УФСИН РФ.

После задержания материалы уголовного дела вновь направили в суд. Сейчас решается вопрос об экстрадиции иностранца.