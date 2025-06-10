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Общество

Алжирец нарушил закон в Пензенском районе и скрылся

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Сотрудники пензенского УФСИН России нашли и задержали 28-летнего гражданина Алжира, скрывавшегося от уголовного наказания.

В прошлом году мужчина сел за руль, будучи лишенным прав. За это Пензенский районный суд привлек его к уголовной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ, однако преступник скрылся.

Алжирца объявили в розыск, но ни в Пензе, ни в других регионах России обнаружить его не удалось. Как оказалось, мужчина пересек границу и выехал в Белоруссию.

«Сотрудниками отделения розыска во взаимодействии с центральным национальным бюро Интерпола МВД России в ходе проведения комплекса мероприятий установлено местонахождение данного осужденного», - сообщили в областном УФСИН РФ.

После задержания материалы уголовного дела вновь направили в суд. Сейчас решается вопрос об экстрадиции иностранца.

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