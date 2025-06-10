Алжирец нарушил закон в Пензенском районе и скрылся

Сотрудники пензенского УФСИН России нашли и задержали 28-летнего гражданина Алжира, скрывавшегося от уголовного наказания.
В прошлом году мужчина сел за руль, будучи лишенным прав. За это Пензенский районный суд привлек его к уголовной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ, однако преступник скрылся.
Алжирца объявили в розыск, но ни в Пензе, ни в других регионах России обнаружить его не удалось. Как оказалось, мужчина пересек границу и выехал в Белоруссию.
«Сотрудниками отделения розыска во взаимодействии с центральным национальным бюро Интерпола МВД России в ходе проведения комплекса мероприятий установлено местонахождение данного осужденного», - сообщили в областном УФСИН РФ.
После задержания материалы уголовного дела вновь направили в суд. Сейчас решается вопрос об экстрадиции иностранца.
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