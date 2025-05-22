В Пензенской области в мае объявили в розыск 7 осужденных

22.05.2025 | 14:08

В Пензенской области задержали 13 осужденных, скрывавшихся от отбывания наказания и объявленных в федеральный розыск.

Так, в областном центре в мае обнаружили и арестовали мужчину 1989 года рождения, которого в Луганской Народной Республике осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Он уклонился от условного наказания (в то время в ЛНР не действовало российское законодательство) и находился в бегах с 2018 года.

В целом за май в регионе было заведено 7 разыскных дел, 7 осужденных, избегающих исполнения приговора, объявили в федеральный розыск.

«Стоит отметить, что оперативный отдел УФСИН занимается розыском осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, скрывающихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций и не прибывших в самостоятельном порядке для отбывания наказания в колонии-поселения», - уточнили в пресс-службе областного УФСИН России.