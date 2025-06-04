В Пензе мужчине помогли устроиться на работу после 11 лет колонии

04.06.2025 | 15:14

В Пензе 38-летнему мужчине, отбывавшему длительный срок в колонии № 4, после освобождения помогли устроиться на работу.

Осужденного посадили в 2013 году, с тех пор он «встал на путь исправления, переосмыслил свои жизненные ценности и выразил твердое намерение вести законопослушный образ жизни», рассказали в региональном УФСИН РФ.

Оказавшись на свободе в январе 2025 года, мужчина обратился в уголовно-исполнительную инспекцию за помощью в трудоустройстве.

«Был организован комплекс мероприятий по его социальному сопровождению. Во взаимодействии со специалистами Центра занятости населения города Пензы проведена оценка профессиональных навыков и потребностей гражданина, оказана помощь в составлении резюме и подборе подходящих вакансий», - перечислили в управлении.

В итоге мужчину приняли на предприятие мебельной промышленности, где он приступил к работе.