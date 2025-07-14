Перечислены признаки заражения телефона вирусом

14.07.2025 | 12:21

Существует несколько основных признаков заражения телефона вирусом, заметив которые необходимо принять срочные меры, сообщает телеграм-канал «Вестник киберполиции России» МВД РФ.

Нужно насторожиться, если устройство стало работать медленнее, быстро разряжаться или самопроизвольно перезагружаться.

Также о заражении может свидетельствовать сильный нагрев телефона, даже когда им не пользуются, непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.

Другие возможные признаки: появление приложений, которые не устанавливал владелец; запрос странных разрешений от знакомых приложений (доступ к СМС, звонкам, местоположению для «Фотоальбома» или «Фонарика»); неизвестные номера или непонятные сообщения в истории.

В полиции рекомендуют в таких случаях предпринять следующие действия:

- отключить устройство от интернета, чтобы предотвратить дальнейшую передачу данных злоумышленникам (включить режим полета);

- позвонить в банк(и) по номеру с официального сайта или оборота карты, сообщить, что телефон может быть заражен вредоносным ПО, имеющим доступ к банковскому приложению/СМС, и попросить заблокировать карты и отменить неавторизованные операции;

- проверить с безопасного устройства (компьютер) активные сессии в значимых аккаунтах, завершить все подозрительные или неизвестные и отозвать доступ для незнакомых устройств.

«Для устранения вредоноса лучше всего сразу обратиться к специалисту (в сервисный центр или к специалисту по кибербезопасности). Но если вы решили действовать самостоятельно, рекомендуем воспользоваться подробной инструкцией от профессионалов», - добавили в полиции.