Эксперты ответили, прослушивает ли пользователей умная колонка

09.07.2025 | 14:14

Эксперты Роскачества объяснили, какие сведения на самом деле могут получить от пользователей умные колонки.

Больше всего опасений у граждан вызывает то, что гаджеты «подслушивают» разговоры и передают их третьим лицам. По мнению экспертов, колонка действительно находится в режиме постоянного подслушивания, ожидая активационную фразу, но неверно утверждать, что она записывает слова пользователей и затем передает их куда-то.

«Взаимодействие устройства с сервером происходит не так часто, как можно предположить. Как правило, отправляются сетевые идентификаторы, чтобы сеть убедилась в исправности устройства и наличии подключения. Идентифицировать конкретную активность (например, запись разговора и его отправку) крайне сложно. Это связано с использованием сложных алгоритмов шифрования, предназначенных для защиты конфиденциальности пользователей. В итоге вопрос о том, передаются ли при этом данные о прослушанных разговорах, остается открытым», - отметили в Роскачестве.

Что касается возможности взлома устройства и прослушивания личных разговоров, то эксперты пояснили: теоретически это возможно, но такие махинации под силу только хорошо организованной шпионской сети.

Использовать колонку как «жучок» нецелесообразно. В большинстве случаев злоумышленники получат обычные разговоры пользователей, которые едва ли станут ценностью для киберпреступников.

В Роскачестве подчеркнули: риск, что колонка станет «жучком», возрастает, если ее купили с рук, нашли где-то в общественном месте. В этом случае на устройстве вероятна установка вредоносного ПО, которое используют для сбора информации через проникновение в домашнюю сеть.

Бытует и мнение, что умные колонки собирают личные данные для таргетированной рекламы.

«Все, что пользователь говорит возле умной колонки, действительно может быть использовано для создания детального профиля интересов, привычек и даже маршрутов. Эта информация, в свою очередь, может быть использована для таргетированной рекламы», - сообщили эксперты.

Приобретая умную колонку и используя ее, граждане соглашаются с политикой конфиденциальности и разрешают обработку информации. По словам экспертов, данные передаются в обезличенном формате, рекламодатели получают сведения не о личности владельца, а о его предпочтениях, интересах.

К заблуждениям можно отнести мнение, что злоумышленники записывают голос через колонку и крадут личность для мошенничества. На практике такой сценарий маловероятен - преступникам проще использовать уже утекшие в Сеть записи голосов для создания качественных дипфейков.