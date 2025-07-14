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Криминал

В Пензе семья обманула службу доставки продуктов на 150 000 руб.

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В Пензе семья на протяжении 6 месяцев около 100 раз заказывала продукты в крупной торговой сети и, используя мошенническую схему, оставляла себе и привезенные товары, и уплаченные за них деньги - всего более 150 000 рублей.

Представитель компании сообщил о подозрительной активности неизвестных клиентов в полицию, и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью задержали злоумышленников. Их оказалось пятеро.

Один из подозреваемых, молодой человек 2002 года рождения, признался, что приобрел инструкцию по незаконному заработку в интернете. Схема оказалась такой: после получения заказанных продуктов от курьера нужно было сообщить представителям магазина, что некоторые товары якобы не соответствуют списку выбранных в приложении или отсутствуют. Пензенец опробовал этот способ и получил денежную компенсацию от магазина. Продукты он также оставил себе.

Затем молодой человек привлек к незаконному заработку родственников: родного и двоюродных братьев в возрасте от 21 года до 43 лет и мать 1975 года рождения.

Теперь все перечисленные члены семьи стали фигурантами уголовного дела. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в областном УМВД России.

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Источник — фото областного УМВД России
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