Пензенец получил предупреждение об обыске и потерял 1,5 млн рублей

12.07.2025 | 13:27

52-летний житель Пензы обратился в полицию с заявлением: мошенники лишили его сбережений.

Горожанину позвонил незнакомец, представился сотрудником телекоммуникационный компании и сообщил о плановой замене телефонной станции. Собеседник попросил пензенца для подтверждения личности назвать паспортные данные.

Через несколько дней мужчине позвонил другой неизвестный и представился следователем. «Правоохранитель» испугал горожанина известием о переводе средств на счета террористической организации и возбуждении уголовного дела.

«Следователь» также предупредил, что предстоит обыск, и посоветовал пензенцу задекларировать сбережения, чтобы избежать их изъятия. Мужчина послушался и передал неизвестной посреднице 1,5 млн рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.