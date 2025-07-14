15 июля закроют железнодорожный переезд на 823-м км (Поселки)

14.07.2025 | 13:36

Во вторник, 15 июля, в Кузнецком районе на несколько часов перекроют железнодорожный переезд на 823-м километре (Поселки).

Он будет недоступен с 9:00 до 12:00, уточнили в администрации Кузнецка.

В это время планируется проводить ремонт железнодорожного пути в районе переезда.

Водители со стороны Кузнецка смогут добраться до трассы М-5 через Алексеевское шоссе.

Ранее сообщалось, что в городе из-за капитального ремонта теплотрассы до 18 июля будет перекрыт участок улицы Стекловской.