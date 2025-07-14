2-комнатная евро в «Созвездии» продается с выгодой 600 000

На этой неделе выгодная квартира - в сданном доме ЖК «Созвездие». Если забронировать ее с 14 по 20 июля, цена будет ниже на 604 384 рубля.
В квартире предусмотрены:
- спальня площадью 13,5 кв. м - приватное пространство для отдыха;
- кухня-гостиная площадью 22,5 кв. м - чтобы встречаться с друзьями и родственниками, с комфортом смотреть по вечерам кино;
- функциональный коридор, где хватит места для вместительных шкафов;
- автономное отопление - чтобы настраивать микроклимат для каждой комнаты.
В жилом комплексе имеются:
- двухэтажная входная группа с охраной, управляющей компанией и местом для встреч с соседями;
- дизайнерский двор на уровне второго этажа;
- система «Умный дом» с возможностью интегрировать умную квартиру.
Корпус сдан, ключи выдаются сразу после покупки.
Акция действует при условии ипотеки или 100%-й оплаты наличными.
Забронировать квартиру можно здесь.
Застройщик - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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