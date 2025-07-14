2-комнатная евро в «Созвездии» продается с выгодой 600 000

14.07.2025 | 13:41

На этой неделе выгодная квартира - в сданном доме ЖК «Созвездие». Если забронировать ее с 14 по 20 июля, цена будет ниже на 604 384 рубля.

В квартире предусмотрены:

- спальня площадью 13,5 кв. м - приватное пространство для отдыха;

- кухня-гостиная площадью 22,5 кв. м - чтобы встречаться с друзьями и родственниками, с комфортом смотреть по вечерам кино;

- функциональный коридор, где хватит места для вместительных шкафов;

- автономное отопление - чтобы настраивать микроклимат для каждой комнаты.

В жилом комплексе имеются:

- двухэтажная входная группа с охраной, управляющей компанией и местом для встреч с соседями;

- дизайнерский двор на уровне второго этажа;

- система «Умный дом» с возможностью интегрировать умную квартиру.

Корпус сдан, ключи выдаются сразу после покупки.

Акция действует при условии ипотеки или 100%-й оплаты наличными.

Забронировать квартиру можно здесь.

Застройщик - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.