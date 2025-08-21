Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|11:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В ЖК «Баланс» можно купить квартиры с террасой

Печать
Telegram

Квартира с террасой - это возможность обзавестись дополнительным приватным пространством под открытым небом. Владельцы таких лотов в ЖК «Баланс» от холдинга «Термодом» получают уникальное преимущество - личную территорию для работы и отдыха.

Покупатели по достоинству оценят многофункциональность такого формата жилья. Вот лишь несколько вариантов использования террасы:

- рабочий кабинет на свежем воздухе: это решение особенно востребовано у тех, кто работает удаленно, организовать комфортное место со столом и креслом на террасе - значит повысить продуктивность;

- зона для приватного отдыха: терраса становится безопасным и тихим местом для утреннего кофе без лишних глаз;

- персональная спортивная площадка: здесь можно заниматься йогой или проводить тренировки, не тратя время на дорогу в зал;

- зеленый оазис: жильцы могут разбить мини-сад с растениями в кадках, создав уединенное место для релаксации;

- площадка для приема гостей: с помощью электрогриля и уютной мебели террасу легко превратить в зону для летних пикников;

- собственный пляжный уголок: шезлонги и надувной бассейн позволяют организовать место для отдыха вдали от шумных компаний.

В ЖК «Баланс» можно купить квартиры с террасой

ЖК «Баланс» расположен в удобном и развитом районе Арбеково с необходимой инфраструктурой. Все дома комплекса уже построены и сданы в эксплуатацию. Это означает, что покупатели могут получить ключи сразу после покупки и приступить к отделке без ожидания.

Узнать больше о проекте, наличии квартир с террасой, ценах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом» по телефону 28-28-20 (для мобильных *2820, звонок бесплатный) или на официальном сайте termodom-pnz.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте