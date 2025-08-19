Учеба

Озвучено решение проблемы с нехваткой учебных мест в Маньчжурии

На территории школы № 26 в Пензе (ул. Луговая) планируют построить дополнительный корпус. В городском управлении образования считают, что это поможет решить проблему с нехваткой мест для учеников в Маньчжурии.

Вопрос подняла одна из подписчиц телеграм-канала PenzaInform.

«В Маньчжурии была школа № 46 (ул. Перекоп. - Прим. ред.), теперь ее нет, детям приходится ездить в переполненную 26-ю школу. Когда-то, в далеком 2015-м, хотела сына туда оформить учиться, правда, не в первый класс. Мне отказали, сказали, школа переполнена, пришлось ехать в Ахуны, и там отказали, сказали, нельзя, чтобы ребенок учился не в шаговой доступности.

Так вот я о чем: в Маньчжурии планируют строить дома, так как снесли бараки, но почему до сих пор нет новой школы? А район немаленький, причем все дома практически, которые были дачами, заселены на постоянку, детей полно, которых приходится возить в школу по огромным пробкам», - высказалась женщина.

Представитель управления образования подтвердил, что в Маньчжурии необходимы дополнительные учебные места.

«Так, для уменьшения нагрузки на школу № 26 в 2024 году в микрорайоне ГПЗ введена в эксплуатацию новая школа № 80 на 1 100 мест, территориально приближенная к школе № 26. В настоящее время планируется строительство дополнительного корпуса на территории школы № 26. Проектно-сметную документацию планируется выполнить в 2026 году с последующим включением строительства объекта в федеральную программу», - отметили в ведомстве.

