Общество

С ул. Онежской в Пензе убрали Ford, скрывавшийся за ветками

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С улицы Онежской в Арбекове эвакуировали брошенный автомобиль марки Ford, находившийся в полуразобранном и захламленном виде.

С ул. Онежской в Пензе убрали Ford, скрывавшийся за ветками

Владельца найти не удалось, поэтому машину, скрывавшуюся за ветками, переместили на спецстоянку.

С ул. Онежской в Пензе убрали Ford, скрывавшийся за ветками

«Необходимый пакет документов направили в городское управление муниципального имущества», - сообщили в пресс-службе мэрии.

С ул. Онежской в Пензе убрали Ford, скрывавшийся за ветками

С начала года сотрудники администрации Октябрьского района выявили уже 42 машины с признаками бесхозяйных. 6 из них убрали собственники.

«За нарушения, связанные с размещением транспортных средств на газоне, детской или спортивной площадке, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для физлиц составляет от 500 до 1 000 рублей. За хранение разукомплектованных автомобилей на придомовых и внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог - от 500 до 3 000 рублей.

Если владелец не переместил машину в добровольном порядке, ее перевезут на спецстоянку на улице Чехова, 67. При этом за эвакуацию легкового автомобиля взимается плата 3 500 рублей, большегруза - 15 000. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки». - напомнили в мэрии.

Эвакуировать автохлам с муниципальных территорий начали 14 апреля, первой исчезла машина с улицы Гладкова. Решение о выделении средств на освобождение мест было принято на мартовской сессии гордумы.

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Источник — фото администрации Пензы
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