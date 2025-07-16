На скорости вошла в поворот: в Арбекове столкнулись 2 иномарки

16.07.2025 | 07:50

Вечером во вторник, 15 июля, на улице 65-летия Победы в Пензе, у ТЦ «Квартал», случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

О происшествии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, столкнулись BMW и Honda. От удара у обеих машин покорежило правые стороны.

Пензенцы рассказали, что пассажир Honda получил сильные ушибы, медики забрали его в больницу.

«Водитель BMW на большой скорости вошел в поворот и выехал на полосу встречного движения. Водитель Honda пытался уйти от столкновения, но не получилось» , - пояснили очевидцы.

Они добавили, что за рулем BMW была женщина.

Пока официальной информации о ДТП нет, причины и обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.