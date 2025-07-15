В Никольском районе мусоровоз протаранил ремонтируемый мост

15.07.2025 | 19:15

Днем во вторник, 15 июля, в селе Тюнярь Никольского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза.

По сообщениям очевидцев, «мусоровоз протаранил мост» из-за отказа тормозов.

На объекте сейчас ведется ремонт, половина моста перекрыта. Машина застряла поперек проезжей части на стройматериалах, заблокировав движение по переправе. Из-за аварии образовался серьезный затор.

«Около сотни машин стоят в пробке. Пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Никольска, доехали до места аварии, пешком перешли мост и пересели на другой автобус до Пензы», - рассказал свидетель.

Официальной информации о ДТП пока нет.