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Общество

С улиц Пензы начали эвакуировать брошенные машины

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Пензенцев, жалующихся на автохлам в городе, наконец услышали: брошенные машины начали убирать. Первое транспортное средство, занимавшее муниципальную территорию, эвакуировали с улицы Гладкова.

С улиц Пензы начали эвакуировать брошенные машины

Решение о выделении средств на освобождение мест было принято на мартовской сессии гордумы. Теперь неравнодушные граждане могут направлять заявки на эвакуацию в администрации районов города.

Механизм принятия мер к таким автомобилям прописан в «Порядке выявления, учета, перемещения, хранения и вскрытия брошенных транспортных средств на территории г. Пензы», уточнили в думе.

«Бесхозяйные авто портят облик городских улиц, мешают работе коммунальной техники, создают неудобства горожанам, рядом с ними зачастую скапливается мусор», - отметил председатель гордумы Денис Соболев.

Рабочие комиссии и прежде выявляли во время рейдов брошенные автомобили. Собственнику оставляли предупреждение о необходимости перемещения авто, в противном случае владельцу грозили лишением прав на машину. Теперь меры стали более жесткими.

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Источник — фото гордумы
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