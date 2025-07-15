В Пензе выявили мотоциклистов, ездивших без прав

15.07.2025 | 10:40

В ГАИ подвели итоги рейда «Безопасный город». Сотрудники ДПС выявили и пресекли более 50 нарушений правил дорожного движения.

Так, полицейские остановили двух мотоциклистов, которые не имели прав. У одного автомобилиста нашли признаки алкогольного опьянения. Также был зафиксирован выезд на полосу встречного движения, некоторые водители не уступили пешеходам дорогу.

Правила нарушали и сами пешеходы.

Несколько автомобилистов перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

На нарушителей составили административные протоколы, три транспортных средства эвакуировали на спецстоянку, сообщили в областной ГАИ.