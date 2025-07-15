В Пензе выявили мотоциклистов, ездивших без прав

В ГАИ подвели итоги рейда «Безопасный город». Сотрудники ДПС выявили и пресекли более 50 нарушений правил дорожного движения.
Так, полицейские остановили двух мотоциклистов, которые не имели прав. У одного автомобилиста нашли признаки алкогольного опьянения. Также был зафиксирован выезд на полосу встречного движения, некоторые водители не уступили пешеходам дорогу.
Правила нарушали и сами пешеходы.
Несколько автомобилистов перевозили детей без специальных удерживающих устройств.
На нарушителей составили административные протоколы, три транспортных средства эвакуировали на спецстоянку, сообщили в областной ГАИ.
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