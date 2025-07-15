В Междуречье утопили легковой автомобиль

В Пензе нестандартным способом избавились от легкового автомобиля. Машину разобрали и утопили в реке в районе Междуречья.
«Ладу» без дверей, руля и других частей достали из воды с помощью крана. Это сняли на видео, которое выложили в Сеть вечером в понедельник, 14 июля.
В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали, что утонувшую машину заметили в Суре в районе улицы Ростовской утром 14-го числа.
Прибывшие на место водолазы обследовали салон, пострадавших не нашли.
В конце июня в Пензе юный водитель, управлявший BMW Х5, оказался в реке рядом с Терновским мостом.
Автомобиль почти скрылся под водой, его вытащили. Очевидцы рассказали, что в иномарке были 4 человека, все остались живы.
В феврале 2023 года легковой автомобиль вылетел в воду с моста через реку Ардым (на дороге между улицами Рябова и Бийской). Водитель и его пассажир смогли самостоятельно выбраться.
Видео TG-канала «ЧП Пенза».
Фото 3 и 4 - пожарно-спасательного центра.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀