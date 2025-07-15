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Из жизни

В Междуречье утопили легковой автомобиль

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В Пензе нестандартным способом избавились от легкового автомобиля. Машину разобрали и утопили в реке в районе Междуречья.

«Ладу» без дверей, руля и других частей достали из воды с помощью крана. Это сняли на видео, которое выложили в Сеть вечером в понедельник, 14 июля.

В Междуречье утопили легковой автомобиль

В Пензенском пожарно-спасательном центре рассказали, что утонувшую машину заметили в Суре в районе улицы Ростовской утром 14-го числа.

В Междуречье утопили легковой автомобиль

Прибывшие на место водолазы обследовали салон, пострадавших не нашли.

В Междуречье утопили легковой автомобиль

В конце июня в Пензе юный водитель, управлявший BMW Х5, оказался в реке рядом с Терновским мостом.

Автомобиль почти скрылся под водой, его вытащили. Очевидцы рассказали, что в иномарке были 4 человека, все остались живы.

В феврале 2023 года легковой автомобиль вылетел в воду с моста через реку Ардым (на дороге между улицами Рябова и Бийской). Водитель и его пассажир смогли самостоятельно выбраться.

Видео TG-канала «ЧП Пенза».

Фото 3 и 4 - пожарно-спасательного центра.

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Источник — фото 1 и 2 группы «Сова Пенза авто»
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