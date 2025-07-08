В Сердобском районе молодой мотоциклист столкнулся с «Вестой»

В селе Пригородном Сердобского района случилось ДТП с участием мототранспорта. В аварии пострадали два человека.
По предварительным данным, 7 июля в 17:13 в Колхозном проезде столкнулись мотоцикл Avantis Dakar под управлением 25-летнего водителя и «Лада-Веста», за рулем которой была 57-летняя автолюбительница.
«В результате происшествия водитель мотоцикла и пассажир, мальчик 2008 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в областной ГАИ.
Кадры последствий столкновения опубликовали в Сети. По словам очевидцев, мотоциклист пошел на обгон в тот момент, когда «Веста» начала поворачивать без предупреждающего сигнала.
Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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