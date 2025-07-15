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Общество

Способность пожилых водителей управлять машиной оценят по-новому

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В России планируют усовершенствовать механизмы допуска водителей старше 60 лет к управлению автомобилем. Об этом говорится в проекте указа Президента РФ об утверждении стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пока идет его обсуждение.

Специалисты отметили, что в стране на протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения: с 2017 по 2024 год на 25% выросло число ДТП с участием автомобилистов старше 60 лет.

«Такие водители наиболее часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий по сравнению с представителями других возрастных групп», - указывается в документе.

В связи с демографическим кризисом ожидается, что пожилых людей станет больше. Прогнозируется, что в 2030 году на их долю придется 25,8% в общей структуре населения, соответственно вырастет и количество участников дорожного движения в возрасте 60 лет и старше.

Таким образом, лиц старшего поколения потребуется адаптировать к безопасному передвижению по дорогам. Власти также хотят усовершенствовать механизмы определения пригодности таких граждан управлять машиной.

Кроме того, в стране планируют развивать соответствующую инфраструктуру и конструкцию транспортных средств.

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