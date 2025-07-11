Взаперти: водитель не смог покинуть территорию ЖК и набрал 112

11.07.2025 | 14:01

Сотрудники «Службы 112» (центра обработки экстренных вызовов) порой вынуждены реагировать на случаи, не являющиеся экстренными.

Так, в 5 утра спасателям позвонил мужчина и сообщил, что не может покинуть закрытую территорию многоэтажного дома. По его словам, в данном ЖК он не проживает, а приехал в гости.

Оператор спросила, почему друг, которого мужчина навещал, не откроет ему шлагбаум. Тот пояснил: приятель глухонемой, вероятно, он еще спит и не видит сообщений.

Мужчина не хотел ждать, пока кто-нибудь из жильцов проснется и, заведя машину, поедет за пределы ЖК, поэтому попросил оператора помочь, считая свою ситуацию экстренной.

«Диспетчер, принимавшая вызов, сообщила заявителю номер телефона единой дежурной диспетчерской службы, где мужчине подскажут номер управляющей компании, которая обслуживает дом», - сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сотрудники «Службы 112» выразили надежду, что звонивший смог выбраться с территории ЖК. Они напомнили пензенцам, что не всякая экстренная в их представлении ситуация на самом деле является таковой.

«Экстренная - это срочная, неожиданная и, как правило, опасная ситуация которая представляет непосредственный риск для здоровья, жизни, имущества или окружающей среды и требует немедленных действий», - пояснили гражданам.