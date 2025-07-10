Общество

На Измайловском путепроводе запустили дорожную метеостанцию

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В Пензе на мосту имени генерал-полковника Валерия Капашина (Измайловском) начала работать автоматическая дорожная метеостанция.

Оборудование измеряет температуру асфальта, оценивает состояние покрытия (влажное, сухое, гололед, толщина снега, водяной пленки).

Данные выводят на динамическое информационное табло, чтобы водители могли оперативно узнавать дорожную обстановку.

«Мосты и путепроводы - самые аварийно опасные участки на дорогах. В осенне-зимний период на них часто образуется гололедица, в то время как основная часть дорожного полотна остается сухой. Обычные дороги лежат на земле, которая накапливает тепло, и медленнее остывают. А мосты находятся выше уровня земли и сильнее продуваются ветром, что ускоряет испарение влаги и охлаждение поверхности, особенно ночью. Они могут покрываться льдом даже при плюсовых температурах. Потому так важно контролировать метеорологические параметры на этом участке и предупреждать водителей о состоянии дорожного покрытия», - пояснил директор ГБУ «Безопасный регион» Алексей Тархов.

Метеостанция на Измайловском путепроводе - часть интеллектуальной транспортной системы. В 2024 году на ее внедрение области из федерального бюджета выделили 44 млн 607 тыс. рублей.

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Источник — фото ГБУ «Безопасный регион»
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