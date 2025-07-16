Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Бессоновке

16.07.2025 | 10:37

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП с мотоциклом, случившееся на улице Центральной в Бессоновке во вторник, 15 июля.

По предварительным данным, в 15:30 на 4-м километре трассы Пенза - Лунино, которая проходит через Бессоновку, столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль «Лада-Гранта». Первым управлял 31-летний мужчина, вторым - 66-летний.

Момент удара попал на камеру, запись выложили в Сеть. На кадрах видно, что мотоциклист двигался по главной дороге, когда водитель «Лады» решил выехать с второстепенной для левого поворота.

Мотоциклист изменил траекторию движения, но уйти от столкновения ему так и не удалось: легковое авто ударило вбок. Молодой человек слетел с мотоцикла и оказался на асфальте, а транспортное средство продолжило движение без водителя и угодило в кусты.

Мотоциклист самостоятельно встал, однако вскоре на место все же прибыла карета скорой помощи.

«В результате происшествия он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ГАИ.