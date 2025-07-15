Момент ДТП с мотоциклом в Бессоновке попал на камеру

15.07.2025 | 19:47

Во вторник, 15 июля, на улице Центральной в Бессоновке случилось ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Момент столкновения двух транспортных средств попал на камеру, запись выложили в Сеть.

На кадрах видно, что мотоциклист двигался по главной дороге, когда водитель Lada XRay решил выехать с второстепенной для левого поворота.

Мотоциклист изменил траекторию движения, но уйти от столкновения ему так и не удалось: легковое авто ударило вбок.

Молодой человек слетел с мотоцикла и оказался на асфальте, а транспортное средство продолжило движение без водителя и угодило в кусты.

Мотоциклист самостоятельно встал, однако вскоре на место все же прибыла карета скорой помощи.

Информация об аварии уточняется.