В Городищенском районе перевернулась «Лада-Калина»

В Городищенском района на первом километре дороги Городище - Дигилевка перевернулся автомобиль «Лада-Калина».
Фото с места происшествия опубликовала служба спасения. По предварительной информации, авария случилась в 17:30 понедельника, 14 июля.
52-летний водитель «Калины» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В ДТП пострадали сам автомобилист и его 54-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их.
По факту случившегося проводится проверка, сообщили в ГАИ Пензенской области.
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