В Городищенском районе перевернулась «Лада-Калина»

15.07.2025 | 11:20

В Городищенском района на первом километре дороги Городище - Дигилевка перевернулся автомобиль «Лада-Калина».

Фото с места происшествия опубликовала служба спасения. По предварительной информации, авария случилась в 17:30 понедельника, 14 июля.

52-летний водитель «Калины» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали сам автомобилист и его 54-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили в ГАИ Пензенской области.