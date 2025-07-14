В Пензе до сих пор ищут свидетелей ДТП с квадроциклом и самокатом

14.07.2025 | 12:30

В Пензе продолжается поиск свидетелей ДТП, случившегося 8 июня на улице Ульяновской.

По предварительным данным, в 20:05 неустановленный водитель квадроцикла столкнулся с электросамокатом, которым управлял 17-летний подросток. 18-летний пассажир последнего получил травмы.

Квадроциклист скрылся с места аварии.

Горожан, ставших свидетелями этого происшествия, убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Поиск очевидцев данного ДТП ведется давно, однако до сих пор не принес желаемых результатов.