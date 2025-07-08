Общество

В Пензе организуют экспресс-диагностику на гепатит В и С

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В Пензе в каждый вторник июля организуют экспресс-диагностику на гепатит В и С. Желающих проконсультирует врач-инфекционист.

Акция, посвященная Дню борьбы с гепатитом (отмечается 28 июля), будет проходить в здании на улице Бакунина, 20, с 10:00 до 13:00.

«Целью экспресс-тестирования является раннее выявление гемоконтактных вирусных гепатитов, что позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных последствий, таких как цирроз и рак печени», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Процедура занимает несколько минут и не требует специальной подготовки.

В Пензенской области в 2024 году вирусный гепатит С впервые диагностировали у 418 человек. По последним данным, в федеральном регистре лиц с вирусными гепатитами находятся 4 353 жителя региона.

Заболевание опасно тем, что на начальной стадии зачастую никак себя не проявляет. Когда фиксируются симптомы, восстановить функцию печени уже крайне сложно.

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Источник — фото минздрава
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