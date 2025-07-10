Перечислены симптомы солнечного удара

10.07.2025 | 09:28

Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила симптомы солнечного удара. Медик подчеркнула, что это состояние достаточно быстро переходит в тяжелые стадии. Поэтому так важно оказать первую помощь.

Жаркая погода, установившаяся в том числе в Пензенской области, может стать причиной как солнечного, так и теплового удара.

«Тепловой удар может развиться в помещении с высокой температурой. При солнечном ударе, помимо высокой температуры, воздействует ультрафиолетовое излучение солнца», - уточнила Чернышова в беседе с aif.ru.

Солнечный удар развивается, если человек долго пребывает на солнце. Он может привести к серьезным нарушениям в работе центральной нервной системы, сердца, почек и даже к смерти.

Развивающееся постепенно состояние за короткое время переходит в тяжелые стадии, когда уже сложнее оказать помощь.

Поначалу при солнечном ударе наблюдаются повышенное потоотделение, покраснение кожи, слабость, вялость, сонливость или, наоборот, раздражительность, возбуждение даже до судорог, бреда, галлюцинаций. Часто люди испытывают головокружение.

Следующий этап - угнетенное состояние, обморок, в некоторых случаях кома.

При первых же симптомах нужно уйти в тень, а еще лучше расположиться в прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Пациенту рекомендуется умыться или обрызгаться холодной водой, лечь, избавиться от лишней одежды, ослабить ремень, галстук, расстегнуть пуговицы.

Важно пить как можно больше негазированной воды и как можно меньше двигаться.

Хорошо помогают прохладные, но не ледяные, компрессы (подойдет полотенце, смоченное водой из-под крана, обернутые тканью кусочки льда). Их советуют приложить ко лбу, затылку, шее, к области паха, подмышек - там проходят крупные магистральные сосуды.

В Пензенской области в ближайшие дни ожидается температура воздуха до +37 °С днем. Ночи также станут тропическими, то есть такими, когда термометр показывает не ниже +20 °С. В такой ситуации организм в темное время суток не успевает отдохнуть от полученного днем теплового стресса и продолжает бороться с температурной нагрузкой. По словам медиков, тропические ночи оказывают еще более негативное воздействие, чем жаркая погода в дневные часы.