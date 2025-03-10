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Общество

За год у более чем 400 пензенцев выявили вирусный гепатит С

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В Пензенской области в 2024 году вирусный гепатит С впервые диагностировали у 418 человек. По последним данным, в федеральном регистре лиц с вирусными гепатитами находятся 4 353 жителя региона.

Об этом в понедельник, 10 марта, рассказали в областном центре спецвидов медпомощи, известном у пензенцев как больница КИМ. Специалисты напомнили о важности раннего выявления данного заболевания.

«По подсчетам ВОЗ, число смертей, ассоциированных с вирусными гепатитами, сопоставимо с уровнем смертей от ВИЧ», - отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Пензенской области, заместитель главврача центра Джамиля Курмаева.

Гепатит C - это вирусное поражение печени. Заболевание опасно тем, что на начальной стадии зачастую оно никак себя не проявляет. Когда появляются симптомы, восстановить функцию печени уже крайне сложно.

Вирус передается с кровью, попадает в организм через раны и микротрещины на коже, слизистой оболочке. Заразными являются все инфицированные, даже те, у кого нет симптомов. Не защищены и люди, уже переболевшие гепатитом С.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области увеличивается число заразившихся этим заболеванием. За 3 года показатель вырос существенно, с 5,7 на 100 тыс. населения в 2021-м до 35,2 в 2023-м.

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