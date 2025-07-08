С опасными слизнями на Олимпийской аллее борются с помощью меди

08.07.2025 | 08:21

В администрации парка Белинского заверили пензенцев, что борются с испанскими слизнями, которые обитают на Олимпийской аллее.

Эти моллюски опасны тем, что очень прожорливы и губят растения, овощи, фрукты. Кроме того, слизни способны переносить патогенные микроорганизмы и яйца паразитических червей: нематод, бычьего цепня. Их слизь может содержать кишечную палочку. Известны случаи заражения менингитом через прикосновение к моллюску. Поэтому трогать его руками нельзя.

Это однолетние организмы, однако их яйца и молодые особи устойчивы к холоду и морозу. За год самка откладывает до 400 яиц.

Пензенцы нередко видят слизней, выползших на дорожки аллеи. Это моллюски оранжево-коричневого цвета. В длину они могут вырастать до 15 см.

«В борьбе с испанскими слизнями важен комплексный подход, который включает механические, биологические и химические средства борьбы. Придерживаясь этих правил, сотрудники парка проводят покос травы, развешивают кормушки для птиц, убирают валежник, а также используют медьсодержащие препараты», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в администрации парка.