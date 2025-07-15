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Общество

Смартфон за 1 рубль и оплаченная связь: Билайн запустил новую акцию

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В Билайне стартовала новая акция - смартфоны Redmi от Xiaomi можно забрать всего за 1 рубль при покупке бонусных рублей на связь.

Все просто: достаточно перейти на страницу акции «Смартфон за 1 рубль», выбрать понравившееся устройство из акционного списка и добавить его в корзину в составе выгодного комплекта.

Смартфон за 1 рубль и оплаченная связь: Билайн запустил новую акцию

Среди участников акции - смартфоны Redmi А3х, А3 и А3 Pro. В зависимости от модели будут доступны бонусные рубли, которые можно потратить на услуги связи - именно они составят почти всю сумму заказа. В итоге покупатель получает смартфон за 1 рубль, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как он будет расходовать свой тарифный план). Предложение доступно для новых и действующих клиентов Билайна.

Смартфоны Redmi А3х, А3 и А3 Pro - это современные и надежные устройства, сочетающие в себе функциональность, стильный дизайн и доступную цену. Модели оснащены всем необходимым для комфортного повседневного использования: улучшенными камерами для ярких снимков, емкими аккумуляторами, быстрыми процессорами и актуальными функциями для современных пользователей. Они подходят как для работы, так и для учебы, путешествий и отдыха.

Количество товара ограничено. Акция проводится с 8 июля по 11 августа 2025 года в интернет-магазине и собственных офисах обслуживания Билайна. Подробности, условия и ограничения - на сайте beeline.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

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Источник — фото № 1 - freepic.com, фото № 2 - пресс-службы Билайна
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