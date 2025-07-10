В Пензенской области сбили беспилотник

10.07.2025 | 05:55

Над Пензенской областью средствами ПВО сбили беспилотник. Об этом в четвертом часу утра четверга, 10 июля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Олег Мельниченко.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования», - написал глава региона.

Он попросил жителей региона не публиковать в сетях фото и видео с места происшествия.

Сейчас в Пензенской области действует режим «Беспилотная опасность». Его ввели в 4:00. Мобильный интернет ограничен.

5 июля также сообщалось, что над регионом был перехвачен и уничтожен 1 беспилотник.