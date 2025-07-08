Общество

Российские семьи поделились полумиллиардом Гб в сети Билайна

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В январе - мае 2025 года клиенты Билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт. Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал Билайн ко Дню семьи, любви и верности. Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 миллионов часов фильмов в высоком качестве.

Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга «Семья в Билайне»*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные сим-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.

По данным Билайна, в среднем один пакет услуг мобильной связи используют три члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермский край, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская области, Татарстан, Ярославская, Тюменская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.

В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще абонентов из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.

Российские семьи поделились полумиллиардом Гб в сети Билайна

В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка.

«Для Билайна семья - одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности», - отметил директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Опция «Семья в Билайне» позволяет объединить до 10 близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 Гб интернета.

Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.

* Дополнительные номера подключаются в рамках услуги «Дели гиги»/«Дели все» (может быть платной). Территория действия и подробности - beeline.ru.

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Источник — фото № 1 freepic.com, фото № 2 пресс-службы Билайна
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