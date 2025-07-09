Штраф водителям, отказавшимся остановиться, вырос в разы

09.07.2025 | 08:47

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию полицейского. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее штраф составлял от 500 до 800 рублей, после вступления закона в силу (через 10 дней после официального опубликования) автомобилисты могут расстаться с суммой от 7 000 до 10 000 рублей.

За повторное нарушение подобного рода предусматривается лишение водительских прав на срок до 6 месяцев и штраф в 10 000 рублей.

Ранее стало известно, что автомобилистам хотят вернуть возможность уплачивать административные штрафы с 50%-й скидкой.

Сейчас водители отдают на 25% меньше начисленной суммы, если уплачивают штраф в течение 30 календарных дней с момента его наложения. Если законопроект примут, то скидка увеличится до 50% при ограничении срока ее действия 20 днями. С 21-го по 30-й сэкономить можно будет только 25%.