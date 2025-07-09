ИИ-сервис: пензенцы больше всего любят мороженое в рожках

09.07.2025 | 11:33

Самые большие любители мороженого живут в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое, что может обуславливать его повышенную популярность среди местных жителей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ «Геоплатформа».

Специалисты банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что в вышеназванных областях средняя цена на мороженое составляет около 60–70 рублей и на каждого жителя приходится по 6,5-7 пачек мороженого в год, тогда как в среднем по стране при стоимости мороженого в 90 рублей на жителей приходится по 4,5-5 пачек мороженого.

Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область, хотя и в абсолютных числах превзошли многие регионы по общему количеству проданных пачек, в пересчете на количество купленного мороженого на жителя не отличаются в среднем по стране.

Самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120-140 рублей за штуку), в Москве (115 рублей), а также в Крыму (105-108 рублей) и на курортах Краснодарского края (104 рублей).

Регионами, где можно найти самое дешевое в стране мороженое, стали Тамбовская, Белгородская, Псковская области, а также республики Чувашия и Мордовия. Здесь покупатели отдают порядка 60 рублей за пачку холодного лакомства.

Меньше всего продают мороженого в Северной Осетии - Алании, Чечне, Тыве, Дагестане и Ингушетии: тут на каждого человека приходится по 3 пачки и меньше.

Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летние месяцы и сентябрь.

Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого, но есть регионы, в которых гендерные различия в продажах более заметны. Например, в Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской и Псковской областях, а также в республиках Хакасия, Северная Осетия - Алания и Дагестан мужчины покупают в среднем на 20% больше мороженого, чем женщины. А в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях и в Марий Эл, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках - напротив, женщины в среднем покупают на 20% больше мороженого, чем мужчины.

Аналитики ВТБ также изучили продажи конкретных типов мороженого. Оказалось, что, например, в Курской и в Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Югре самым любимым видом мороженого является пломбир. Фанаты мороженого в рожках проживают в Тюменской, Смоленской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге. А фруктовый лед больше всего любят в Костромской и Брянской областях, а также в Коми и Бурятии.