Синоптики подготовили прогноз погоды на 9 июля

08.07.2025 | 21:00

9 июля в Пензенской области будет сухо и солнечно. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +14...+19 градусов, днем воздух раскалится до +29...+34, следующая ночь окажется такой же, как предыдущая.

На протяжении суток будет дуть южный ветер, его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе лидирующие позиции в регионе займет антициклон, температурный режим начнет активно повышаться. В администрации Пензы напомнили, как избежать теплового удара.

В старину хорошую погоду 9 июля считали знаком, что тепло и солнце продержатся 7 недель подряд.