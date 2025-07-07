8 июля жителей Пензенской области ждет день без осадков

07.07.2025 | 21:00

8 июля в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +26...+31, следующая ночь окажется теплее предыдущей, до +14...+19.

На протяжении суток будет дуть южный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на этой рабочей неделе лидирующие позиции в регионе займет антициклон, температурный режим начнет активно повышаться.

В старину подмечали: если 8 июля стоит жара, засушливая погода продлится еще 40 дней.