5 июля в Пензенской области ожидаются сильный дождь и град

5 июля в Пензенской области ожидаются переменная область и дождь. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на субботу уличные термометры покажут +14...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25. Следующей ночью похолодает до +8...+13.
Ветер на протяжении суток сменит направление с западного на северо-западное. Днем его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, тогда же возможны сильный дождь с грозой и град.
Ранее синоптики предупредили, что в субботу регион окажется во власти атмосферных фронтов северо-атлантического циклона.
В старину подмечали: если 5 июля идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
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