5 июля в Пензенской области ожидаются сильный дождь и град

04.07.2025 | 20:30

5 июля в Пензенской области ожидаются переменная область и дождь. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +14...+19 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25. Следующей ночью похолодает до +8...+13.

Ветер на протяжении суток сменит направление с западного на северо-западное. Днем его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, тогда же возможны сильный дождь с грозой и град.

Ранее синоптики предупредили, что в субботу регион окажется во власти атмосферных фронтов северо-атлантического циклона.

В старину подмечали: если 5 июля идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.