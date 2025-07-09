В Комсомольском парке зафиксировали массовую гибель деревьев

В Комсомольском парке Пензы придется ликвидировать множество деревьев. Их сгубил тот же вредитель, что и растительность в сквере им. Белинского, - ясеневая златка.
«Катастрофа с засохшими деревьями, придется вырубать полпарка», - написал на странице администрации города во «ВКонтакте» пензенец Андрей М.
На обращение мужчины ответил представитель мэрии.
«Да, действительно в парке «Комсомольский» зафиксирована массовая гибель деревьев, связанная с аномальным распространением древесного вредителя. В настоящее время специалисты провели осмотр и определили больные и аварийные деревья, подлежащие сносу», - сообщил он.
Администрация Комсомольского парка направила запрос на выделение средств, которые пойдут на восстановительные работы и посадку новых деревьев.
По подсчетам специалистов, всего в Пензе златкой заражено около 5 000 деревьев. Часть из них придется ликвидировать, другую попытаются вылечить.
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