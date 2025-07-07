Прогноз на неделю: пензенцев ждет жаркая летняя погода

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области окажется по-настоящему летней, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Причина тому - антициклон, который займет лидирующие позиции.
«На улице будет солнечно и сухо. Воздух начнет интенсивно прогреваться», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, столбик термометра в дневные часы будет преодолевать отметку в +30 градусов, ночи тоже ожидаются теплые, до +15...+19.
В минувшие выходные погода в регионе носила неустойчивый характер, в целом температурный режим оставался пониженным.
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