Прогноз на неделю: пензенцев ждет жаркая летняя погода

07.07.2025 | 12:04

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области окажется по-настоящему летней, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причина тому - антициклон, который займет лидирующие позиции.

«На улице будет солнечно и сухо. Воздух начнет интенсивно прогреваться», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, столбик термометра в дневные часы будет преодолевать отметку в +30 градусов, ночи тоже ожидаются теплые, до +15...+19.

В минувшие выходные погода в регионе носила неустойчивый характер, в целом температурный режим оставался пониженным.