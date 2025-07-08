Как экономнее пользоваться кондиционером?

08.07.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купил кондиционер, а он прилично «мотает» счетчик. Как им пользоваться экономнее?

Ответ специалиста

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил при использовании кондиционера. Так, температуру следует понижать постепенно, но до определенного уровня.

При первом включении установленная температура не должна отличаться от уличной более чем на 7 градусов. Убавлять ее необходимо медленно, на пару градусов раз в час.

Комфортными считаются +22 °C. Этого достаточно, чтобы почувствовать прохладу, не переплачивая за электричество.

«Если у кондиционера нет функции подачи уличного воздуха, проветривайте комнату каждые 3-5 часов. В остальное время держите окна и двери закрытыми», - рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».