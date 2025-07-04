Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на выходные

04.07.2025 | 13:36

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В субботний день регион окажется во власти атмосферных фронтов северо-атлантического циклона. Ожидаются интенсивные грозовые дожди, временами сильные, в отдельных районах - со шквалистым ветром и градом», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В воскресенье на смену вихрю придет антициклон, небольшие дожди пройдут лишь местами.

В целом температурный режим останется пониженным: выше отметки +25 столбики уличных термометров не поднимутся.

«В начале следующей рабочей недели характер погоды не изменится», - уточнила Светлана Иванкова.